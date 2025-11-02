В России создали катамаран для замены водолазов при опасных работах

Опубликовано 02 ноября 2025, 01:181 мин.
В России создали катамаран для замены водолазов при опасных работахЭто разработка МЧС
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) ГОЧС МЧС России представили беспилотный катамаран «Калан», который потенциально может заменить водолазов при проведении опасных подводных работ. Эту информацию передаёт ТАСС.
«Калан» показали на выставке «Интерполитех». Пресс-служба института подчеркнула, что передовые технологии позволяют применять этот комплекс в различных областях, требующих точного мониторинга водных объектов.
Беспилотный катамаран, оснащён эхолотом «СКАТ-200М», гидролокатором бокового обзора и измерителем скорости звука, а также другими высокоточными приборами.
Катамаран был разработан ГОЧС МЧС в сотрудничестве с научно-производственным предприятием «Форт XXI».
