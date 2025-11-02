В России создали катамаран для замены водолазов при опасных работах

«Калан» показали на выставке «Интерполитех». Пресс-служба института подчеркнула, что передовые технологии позволяют применять этот комплекс в различных областях, требующих точного мониторинга водных объектов.

Беспилотный катамаран, оснащён эхолотом «СКАТ-200М», гидролокатором бокового обзора и измерителем скорости звука, а также другими высокоточными приборами.

Катамаран был разработан ГОЧС МЧС в сотрудничестве с научно-производственным предприятием «Форт XXI».

«На выставке "Интерполитех" специалисты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали ряд уникальных разработок, среди которых выделяется катамаран "Калан" — беспилотный мобильный надводный комплекс, который может заменять водолазов при проведении опасных работ», — сказано в сообщении.