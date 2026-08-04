В России создали коленный модуль для протезов с микропроцессорным управлением

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на учредителя ГК «Метиз» Николая Ермалюка, стоимость новинки будет на 20–30% ниже, чем у иностранных аналогов. Совокупные вложения в разработку и подготовку производства превысили 400 млн рублей, часть затрат покрыли субсидии Минпромторга.

После запуска стабильного производства для внутреннего рынка компания планирует экспортировать модуль. Список стран и сроки выхода пока прорабатываются, уточнил Ермалюк.

«После запуска стабильного производства для внутреннего рынка "Метиз" планирует экспортировать продукт. Продвигать новую линейку планируется в странах, где у компании уже есть устойчивые деловые связи и действующие каналы поставок. Конкретный список стран и сроки выхода пока прорабатываются», — отметил глава компании.