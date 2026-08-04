В России
Опубликовано 04 августа 2026, 15:40
1 мин.

В России создали коленный модуль для протезов с микропроцессорным управлением

Отечественная разработка обойдётся на 20–30% дешевле импортных аналогов
Группа компаний «Метиз» представила первый отечественный коленный модуль с микропроцессорным управлением для людей после ампутации бедра. Устройство анализирует походку в реальном времени, регулирует силу сопротивления и адаптируется под темп и условия ходьбы. Первая партия уже поставлена в российские протезно-ортопедические центры.
В России создали коленный модуль для протезов с микропроцессорным управлением

© Ferra.ru

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на учредителя ГК «Метиз» Николая Ермалюка, стоимость новинки будет на 20–30% ниже, чем у иностранных аналогов. Совокупные вложения в разработку и подготовку производства превысили 400 млн рублей, часть затрат покрыли субсидии Минпромторга.

После запуска стабильного производства для внутреннего рынка компания планирует экспортировать модуль. Список стран и сроки выхода пока прорабатываются, уточнил Ермалюк.

«После запуска стабильного производства для внутреннего рынка "Метиз" планирует экспортировать продукт. Продвигать новую линейку планируется в странах, где у компании уже есть устойчивые деловые связи и действующие каналы поставок. Конкретный список стран и сроки выхода пока прорабатываются», — отметил глава компании.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#технологии
,
#медицина
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России создали коленный модуль для протезов с микропроцессорным управлением