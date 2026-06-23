В России создали комплекс для проверки контроля формы космических деталей

Комплекс создан в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН. Объект помещают в термовакуумную камеру, где воспроизводят космические условия, а затем сканируют лазером. Метод цифровой спекл-интерферометрии фиксирует узор от отражённого луча и вычисляет деформации поверхностей. Традиционные системы измерения в таких условиях не работают, а новый прибор — бесконтактный и точный до микрометра.

Установка размещается около камеры, лазер светит через иллюминатор, а отражённое излучение регистрирует фотоприёмник. Результаты испытаний подтвердили, что комплекс подходит для контроля крупногабаритных объектов — рефлекторов и элементов зеркальных систем космических аппаратов. По словам разработчика Максима Кравченко, система позволяет понять, что произойдёт с деталью в экстремальных условиях, ещё до запуска в космос.

«В термовакуумной камере, где располагается контролируемый объект, имитируются условия открытого космоса — глубокий вакуум, экстремальные перепады температур. Традиционные системы измерения в таких условиях не работают. Устройство контроля на основе метода цифровой спекл-интерферометрии обеспечивает бесконтактное измерение за счёт цифровой обработки интерференционных сигналов, возникающих при отражении лазерного луча от объекта. По интерферограмме вычисляются деформации поверхностей с точностью до 1 микрометра. Таким образом можно понять, что произойдёт с объектом в экстремальных условиях», — объяснил Кравченко.