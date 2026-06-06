В России
Опубликовано 06 июня 2026, 15:00
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В России создали лазер LFI-26, проверяющий микросхемы на безопасность

Замена иностранных аналогов
Компания Positive Technologies разработала первый в России лазерный комплекс LFI-26 для анализа защищённости микроэлектроники. Ранее такое оборудование приходилось закупать у зарубежных производителей: французской ALPhANOV и нидерландской Riscure. Новая система позволяет вносить контролируемые сбои в работу чипов и выявлять уязвимости.
В России создали лазер LFI-26, проверяющий микросхемы на безопасность

© Ferra.ru

LFI-26, или Laser Fault Injection, с помощью лазерного излучения вызывает сбои в микросхемах с точностью до микросекунд. Исследователи могут анализировать, как устройство реагирует на ошибки, и находить слабые места. Это помогает оценивать безопасность чипов, используемых в банковских картах, криптокошельках, смартфонах, автомобилях и даже космических аппаратах. После ухода западных поставщиков собственный комплекс стал необходим для сохранения компетенций в аппаратной безопасности.

По словам руководителя R&D-центра Positive Labs Алексея Усанова, разработка позволяет не только тестировать зарубежные чипы, но и подтверждать надёжность отечественной элементной базы. Полученные результаты применяются для создания более эффективных механизмов защиты от атак.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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