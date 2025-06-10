В России создали магниты, выдерживающие жару до 550 градусов

Сегодня на рынке лидируют магниты из сплавов Nd-Fe-B, которые широко используются в микроэлектронике и приборостроении. Однако их недостаток — быстрая потеря магнитных свойств при высоких температурах. Новая разработка тверских ученых позволяет решить эту проблему благодаря особым технологическим методам синтеза и термической обработке материалов.

Эти магниты могут найти применение в самых разных отраслях. В первую очередь это электродвигатели и генераторы, навигационные системы и гироскопы в аэрокосмической и авиационной промышленности. Они также подходят для систем наведения и управления, радиолокационного оборудования, а также для военной техники. Кроме того, новые магниты могут использоваться в магнитно-резонансных томографах и оборудовании для нефтегазовой промышленности, особенно при бурении.