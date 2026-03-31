В России создали макет радиолокационного спутника для съемки Земли в любую погоду

По словам проректора МАИ по научной работе Андрея Иванова, в проекте «Бесшовная операционная среда» данные будут поступать по запросу пользователя — либо со спутника, либо с беспилотника, либо в виде гибридной информации сразу из нескольких источников. Обработка ведётся с помощью специального ПО, включая ИИ-алгоритмы.

Радиолокационная съёмка позволяет получать изображения поверхности независимо от времени суток и погодных условий, что критически важно для мониторинга территорий, поисковых операций и работы в сложных климатических зонах. Создание макета — один из этапов подготовки к запуску полноценной группировки спутников, способной работать в едином цифровом контуре с наземными и воздушными роботизированными системами.

«Совместно с "Газпром СПКА" и Ижевским радиозаводом мы сделали макет радиолокационного спутника — он предназначен для дистанционного зондирования Земли в условиях облачности и плохой видимости. В целом, проделано немало, а планов ещё больше», — отметил Иванов.