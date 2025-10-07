В России
Опубликовано 07 октября 2025, 21:34
1 мин.

В России создали математическую модель точного расчёта оптических свойств наночастиц

Чтобы находить индивидуальные свойства
Учёные Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта создали математическую модель для определения оптических свойств наночастиц серебра различной формы. По информации Минобрнауки России, этот инструмент может способствовать разработке систем раннего выявления заболеваний.
В России создали математическую модель точного расчёта оптических свойств наночастиц

© Ferra.ru

Новый метод позволяет исследователям моделировать взаимодействие наночастиц со светом в цифровом формате, что избавляет от необходимости проведения дорогостоящих и трудоёмких лабораторных экспериментов. Это достижение открывает возможности для создания высокочувствительных оптических датчиков на основе наночастиц серебра, которые могут использоваться для ранней диагностики заболеваний и мониторинга лекарств в биологических жидкостях.

Как сообщает ТАСС, наночастицы серебра обладают выраженными антимикробными свойствами и широко применяются в медицине для лечения инфекций, доставки лекарственных средств и покрытия имплантатов. Для различных целей требуются наночастицы с определёнными формами, размерами и характеристиками взаимодействия со светом, которые обычно устанавливаются путём многочисленных экспериментов.

«Предложенный учёными БФУ им. Канта математический алгоритм упрощает проектирование наноматериалов для материаловедческих и биофизических задач: теперь, чтобы получить частицу с заданными свойствами, не придётся синтезировать десятки образцов разных размеров и форм. Это не только сэкономит время и ресурсы, но и позволит создавать сложные наноустройства, которые раньше было практически невозможно разработать», — рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией математического моделирования оптических свойств наноматериалов НОМЦ им. Ковалевской, старший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" БФУ им. Канта Андрей Зюбин.