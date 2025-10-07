В России создали математическую модель точного расчёта оптических свойств наночастиц

Новый метод позволяет исследователям моделировать взаимодействие наночастиц со светом в цифровом формате, что избавляет от необходимости проведения дорогостоящих и трудоёмких лабораторных экспериментов. Это достижение открывает возможности для создания высокочувствительных оптических датчиков на основе наночастиц серебра, которые могут использоваться для ранней диагностики заболеваний и мониторинга лекарств в биологических жидкостях.

Как сообщает ТАСС, наночастицы серебра обладают выраженными антимикробными свойствами и широко применяются в медицине для лечения инфекций, доставки лекарственных средств и покрытия имплантатов. Для различных целей требуются наночастицы с определёнными формами, размерами и характеристиками взаимодействия со светом, которые обычно устанавливаются путём многочисленных экспериментов.

«Предложенный учёными БФУ им. Канта математический алгоритм упрощает проектирование наноматериалов для материаловедческих и биофизических задач: теперь, чтобы получить частицу с заданными свойствами, не придётся синтезировать десятки образцов разных размеров и форм. Это не только сэкономит время и ресурсы, но и позволит создавать сложные наноустройства, которые раньше было практически невозможно разработать», — рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией математического моделирования оптических свойств наноматериалов НОМЦ им. Ковалевской, старший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" БФУ им. Канта Андрей Зюбин.