В России создали материал для захоронения радиоактивных отходов

Отечественная технология предусматривает двухэтапную обработку жидких отходов: сначала очистка с использованием цеолита NaY, а затем прессование в керамику с помощью Spark Plasma Sintering (искрового плазменного спекания, SPS). Испытания показали, что структура керамики неотличима от структуры природного полевого шпата, что обеспечивает безопасное долгосрочное хранение радиоактивных отходов.

Исследования проводились на синхротроне КИСИ-Курчатов. Научный руководитель проекта, профессор Департамента ядерных технологий ИТПМДВФУ и академик РАН Иван Тананаев подчеркнул, что это новшество способствует решению проблем ядерной энергетики и продвижению разработки экологически устойчивых энергетических решений на будущее.

«Разработка наглядно демонстрирует, как передовые фундаментальные исследования, подкрепленные использованием уникального аналитического оборудования класса мегасайенс, такого как синхротронный источник, напрямую способствуют решению практических задач государственного значения. Разработка материалов для критических отраслей, в частности для атомной энергетики, составляет одно из ключевых направлений научно-технологического развития России», — отметил учёный.