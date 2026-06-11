В России
Опубликовано 11 июня 2026, 11:50
1 мин.

В России создали материал, удваивающий ёмкость аккумуляторов для гаджетов и электромобилей

Помогла обычная лимонная кислота
Исследователи Дальневосточного федерального университет (ДВФУ) с коллегами из России и зарубежья синтезировали катодный материал на основе фосфата ванадия лития с углеродным покрытием. Ёмкость аккумуляторов выросла в два раза, а ресурс сохранился на 100% после 25 циклов зарядки-разрядки. «Секретным» ингредиентом оказалась обычная лимонная кислота, добавление которой как источника углерода и нагрев до 900°C создало токопроводящую оболочку вокруг частиц.
В России создали материал, удваивающий ёмкость аккумуляторов для гаджетов и электромобилей

© Ferra.ru

Фосфат ванадия лития известен высокой теоретической ёмкостью и безопасностью, но его плохая электропроводность мешала практическому применению. Российские учёные решили проблему, синтезировав материал с добавлением углеродного покрытия. Исходную смесь нагревали в печи в атмосфере аргона при разных температурах (700–1000°C). Оптимальной оказалась 900°C, при которой кристаллы становятся упорядоченными, а углерод образует защитную оболочку, проводящую ток и защищающую от электролита.

По сообщениям пресс-службы ВУЗа, обычно попытки улучшить один параметр батареи ведут к ухудшению другого. Здесь же удалось удвоить ёмкость и сохранить ресурс. Автор исследования кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий ДВФУ Олег Шичалин отметил, что после 25 циклов ёмкость не снизилась. В работе участвовали учёные из Сахалинского госуниверситета, Дальневосточного геологического института, Пермского политеха, Кольского научного центра, а также из Дубая. Разработка перспективна для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.

«Нам удалось повысить ёмкость без потери ресурса. Обычно, когда пытаются улучшить один параметр батареи, страдает другой. Здесь же мы получили и удвоение ёмкости, и 100% сохранение после 25 циклов», — пояснил Шичалин.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#исследования
,
#аккумулятор
,
#электромобиль
,
#ноутбуки
,
#смартфоны
,
#наука
,
#технологии
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России создали материал, удваивающий ёмкость аккумуляторов для гаджетов и электромобилей