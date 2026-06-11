В России создали материал, удваивающий ёмкость аккумуляторов для гаджетов и электромобилей

Фосфат ванадия лития известен высокой теоретической ёмкостью и безопасностью, но его плохая электропроводность мешала практическому применению. Российские учёные решили проблему, синтезировав материал с добавлением углеродного покрытия. Исходную смесь нагревали в печи в атмосфере аргона при разных температурах (700–1000°C). Оптимальной оказалась 900°C, при которой кристаллы становятся упорядоченными, а углерод образует защитную оболочку, проводящую ток и защищающую от электролита.

По сообщениям пресс-службы ВУЗа, обычно попытки улучшить один параметр батареи ведут к ухудшению другого. Здесь же удалось удвоить ёмкость и сохранить ресурс. Автор исследования кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий ДВФУ Олег Шичалин отметил, что после 25 циклов ёмкость не снизилась. В работе участвовали учёные из Сахалинского госуниверситета, Дальневосточного геологического института, Пермского политеха, Кольского научного центра, а также из Дубая. Разработка перспективна для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.

«Нам удалось повысить ёмкость без потери ресурса. Обычно, когда пытаются улучшить один параметр батареи, страдает другой. Здесь же мы получили и удвоение ёмкости, и 100% сохранение после 25 циклов», — пояснил Шичалин.