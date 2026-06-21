В России создали метод расчёта подвески грузовика под серийные детали

Раньше подвеску часто проектировали теоретически, а потом выяснялось, что она не вписывается в ограничения серийного производства, из-за этого и инженерам приходилось начинать заново. Новый метод решает эту проблему. Он позволяет варьировать реальные параметры подвески, такие как жёсткость рессор, характеристики амортизаторов, кинематику, и находить эффективные решения сразу по нескольким критериям: плавность хода, управляемость, устойчивость и вибробезопасность.

Результат будут проверять на цифровом двойнике автомобиля до того, как начать изготавливать детали. Все ошибки будут выявлять и исправлять на экране, а не на готовом прототипе. Требования к комплектующим сформируют на ранних стадиях, поставщиков подключают заранее — это сводит к минимуму дорогостоящие переделки. Разработку представил аспирант московского Политеха Михаил Четвериков.

«При движении по неровной дороге на высоких скоростях возрастает уровень вибраций и ухудшается плавность хода. Я предлагаю метод, который позволяет варьировать реальные параметры подвески, включая кинематические, и находить эффективные решения сразу по нескольким критериям, в том числе по управляемости и устойчивости», — привела пресс-служба учреждения слова автора метода.