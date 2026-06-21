В России
Опубликовано 20 июня 2026, 21:40
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В России создали метод расчёта подвески грузовика под серийные детали

Инженеры смогут проектировать подвеску, не переделывая прототипы
Учёные Московского политехнического университета разработали метод оптимизации передней подвески грузового тягача. Он позволяет заранее подбирать параметры под реально доступные комплектующие, а не переделывать конструкцию после сборки прототипа. Расчёты проверяют на цифровом двойнике, что сокращает сроки создания новых машин и снижает затраты.
В России создали метод расчёта подвески грузовика под серийные детали

© Ferra.ru

Раньше подвеску часто проектировали теоретически, а потом выяснялось, что она не вписывается в ограничения серийного производства, из-за этого и инженерам приходилось начинать заново. Новый метод решает эту проблему. Он позволяет варьировать реальные параметры подвески, такие как жёсткость рессор, характеристики амортизаторов, кинематику, и находить эффективные решения сразу по нескольким критериям: плавность хода, управляемость, устойчивость и вибробезопасность.

Результат будут проверять на цифровом двойнике автомобиля до того, как начать изготавливать детали. Все ошибки будут выявлять и исправлять на экране, а не на готовом прототипе. Требования к комплектующим сформируют на ранних стадиях, поставщиков подключают заранее — это сводит к минимуму дорогостоящие переделки. Разработку представил аспирант московского Политеха Михаил Четвериков.

«При движении по неровной дороге на высоких скоростях возрастает уровень вибраций и ухудшается плавность хода. Я предлагаю метод, который позволяет варьировать реальные параметры подвески, включая кинематические, и находить эффективные решения сразу по нескольким критериям, в том числе по управляемости и устойчивости», — привела пресс-служба учреждения слова автора метода.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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