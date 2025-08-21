В России создали методики военной подготовки с ИИ и VR

В основе методик лежит концепция, при которой военные не только осознают общую цель, но и предсказывают действия товарищей. Это позволяет сократить время принятия решений в критических условиях. Технологии VR моделируют сценарии типа захвата заложников, ранений или неповиновения командиру, где требуется оперативное и согласованное реагирование.

Исследование охватило 800 военнослужащих, включая курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища и военного института Росгвардии. Экспертами выступили участники боевых действий, в том числе специальной военной операции.

Методики используют игровые механики для отработки навыков, которые затем применяются в реальной обстановке. ИИ анализирует действия обучаемых и адаптирует сценарии для повышения эффективности тренировок. Разработка применима для всех силовых структур России.