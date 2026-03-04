В России
Опубликовано 04 марта 2026, 20:42
1 мин.

В России создали молочный «насос» для извлечения полезных веществ из растений

Разработку уже испытали на эхинацее, мяте и расторопше
Учёные Северо-Кавказского федерального университета совместно с коллегами из Белорусского госуниверситета разработали технологию извлечения полезных веществ из растений с помощью белков молочной сыворотки. Метод позволяет получать те активные компоненты, которые невозможно «вытянуть» традиционным термическим или спиртовым способом. Результаты работы уже защищены патентом в России.
В основе технологии — использование сывороточных белков, которые действуют как «универсальный насос», мягко извлекая биологически активные вещества из растительного сырья. Учёные успешно применили метод на эхинацее пурпурной (применяется при простуде и гриппе), мяте перечной, расторопше пятнистой и плодах зизифуса.

Из эхинацеи удалось выделить ожидаемые полезные компоненты. Аналогичные эксперименты провели с мятой перечной, расторопшей пятнистой и плодами зизифуса — все они широко распространены на Кавказе.

Полученные экстракты можно добавлять не только в БАДы, но и в продукты питания. Например, исследователи уже разработали технологию обогащения йогурта из козьего молока. Такие добавки подходят для кисломолочных и безалкогольных напитков, специализированного питания, а также для косметических средств.