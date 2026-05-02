В России создали наночастицы с микроРНК, которые лечат и восстанавливают печень

По информации портала «Научная Россия», микроРНК-200a регулирует работу генов, связанных со стрессом и воспалением. При болезнях печени её активность нарушена. Наночастицы из полимолочной кислоты защищают микроРНК от разрушения и обеспечивают постепенное высвобождение прямо внутри клетки. Ключевой механизм — активация сигнального пути Keap1/Nrf2, который защищает от окислительного стресса и запускает восстановление.

При остром поражении парацетамолом терапия снизила уровень печёночных ферментов и восстановила деление клеток. При хроническом фиброзе накопление коллагена уменьшилось на две стадии по шкале Metavir, а метаболическая активность клеток и регенерация ткани усилились. Исследователи считают, что технология может стать основой для новых методов лечения заболеваний печени.

«Разработка терапии на основе микроРНК позволяет воздействовать сразу на несколько ключевых точек патогенеза. В этой работе было подтверждено защитное действие микроРНК-200а как при остром, так и при хроническом повреждении печени. Такой подход даёт возможность не только уменьшить проявления патологических изменений, но и стимулировать естественные, физиологичные процессы регенерации ткани», — пояснил научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета Петр Тимашев.