В России создали нанокристаллы для замены кадмия в мониторах

Новый метод, разработанный в МФТИ, позволяет создавать квантовые точки из материалов, которые можно найти в России: нанокристаллов из меди, индия и серы. Для этого используется вещество децен-1, которое легко получить в нашей стране. Прекурсор серы российские учёные впервые получили на основе децена-1.

Раньше в России не было нужных веществ для создания таких прекурсоров и возможности продуцировать из них последующие соединения. Теперь российские учёные нашли способ получить квантовые точки из децена-1. Эти точки можно использовать в разных устройствах, например, для создания детекторов, которые реагируют на ультрафиолетовый свет, мониторов и т.п.

Химики МФТИ получили безопасные для человека и окружающей среды квантовые точки, растворяя элементарную серу в децене-1 и взаимодействуя с солями индия. Это позволило создать наночастицы в форме пирамид, эффективно взаимодействующие со светом.

Хотя новые точки пока не так эффективны, как другие, созданные на основе соединений кадмия и селена, они всё равно могут быть полезны в будущем. Их можно использовать в новых устройствах, которые будут работать на российском сырье и материалах.

«Ни один из современных прекурсоров серы для синтеза коллоидных квантовых точек не производится российской химической промышленностью, поэтому поиск эффективных альтернатив весьма важен. Мы впервые получили прекурсор серы на основе отечественного децена-1, который можно применять для получения коллоидных квантовых точек», — рассказал старший научный сотрудник МФТИ Иван Шуклов.