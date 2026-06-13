В России
Опубликовано 13 июня 2026, 18:05
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В России создали нанопузырьки из яблочного сока для доставки лекарств в клетки

Везикулы не вызывают иммунный ответ и работают до семи дней
Российские учёные выделили из яблочного сока и культуральных жидкостей клеток человека природные нанопузырьки — везикулы. Они не токсичны, не вызывают иммунной реакции, просты в получении и хранятся до пяти месяцев. Везикулы накапливаются в клетках до семи дней, что позволяет создавать лекарства пролонгированного действия. Об этом пишут «Известия».
В России создали нанопузырьки из яблочного сока для доставки лекарств в клетки

© Ferra.ru

Большинство искусственных наноконтейнеров после захвата клеткой разрушаются в лизосомах и могут спровоцировать иммунный ответ. Природные же везикулы обходят эту проблему. Учёные загружают в них лекарства, разрушая оболочки, высушивая их и восстанавливая в присутствии активных веществ. Эксперименты подтвердили безопасность и эффективность метода.

При этом технология требует доработки: нужно решить вопросы стабильности нагруженных везикул и стандартизации производства. Однако, как отмечается, потенциал огромен — от доставки противовирусных препаратов до уничтожения внутриклеточных бактерий. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России.

«Преимущество естественных внеклеточных везикул в том, что они имитируют природный механизм межклеточного транспорта. Важно, что в качестве доступного источника использован яблочный сок. У человеческих везикул традиционно низкий выход, поэтому растительные источники интересны как более дешевые и массовые, но необходимо отдельно проверять иммуногенность, наличие чужеродных белков и антигенов, распределение в организме и безопасность при повторном введении», — пояснил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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