В России создали нейросети для анализа сейсмических данных

Традиционный анализ поверхностных сейсмических волн требует ручной обработки, что занимает много времени. Новый подход автоматизирует этот процесс с помощью двух типов нейронных сетей, которые устойчивы к помехам и не требуют мощных вычислительных ресурсов.

Алгоритмы уже успешно протестированы на данных с месторождения в Ханты-Мансийском округе. Как отметил разработчик Александр Яблоков, система особенно эффективна при работе с большими объемами информации.

Полученные модели верхних слоев земной коры помогают точнее определять места для бурения и оптимизировать процесс разведки. Технология разработана при поддержке Российского научного фонда.

Ученые подчеркивают, что использование заранее обученных нейросетей исключает необходимость дополнительных настроек перед началом работы. Это существенно сокращает время обработки данных без потери качества результатов.