В России создали одноразовый искусственный язык для анализа жидкостей

Опубликовано 10 июня 2025, 23:581 мин.
В России создали одноразовый искусственный язык для анализа жидкостейНедорогие сенсоры для медицины и экологии
Российские ученые в составе международной группы разработали необычное устройство — одноразовый «электронный язык» для анализа жидкостей. В отличие от привычных и дорогих многоразовых приборов, новинка основана на простых сенсорах, не требующих очистки и готовых к применению сразу после изготовления.
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Технология создана в Институте элементоорганических соединений РАН при участии специалистов из Университета Барселоны. Основой сенсоров стали металлоорганические каркасы, сочетающие ионы различных металлов с органическими молекулами. Такая структура позволяет «языку» воспринимать разные химические соединения, определяя, к какому классу принадлежит жидкость.
Исследователи уже изготовили 93 таких сенсора и протестировали их на сортах чая. Полученные сигналы анализировались с помощью нейросети, обученной распознавать различные напитки. В итоге удалось добиться точности до 76%. Хотя она уступает промышленным образцам, разработка привлекательна для работы в полевых условиях, где важна простота и скорость.