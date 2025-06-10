В России создали одноразовый искусственный язык для анализа жидкостей

Технология создана в Институте элементоорганических соединений РАН при участии специалистов из Университета Барселоны. Основой сенсоров стали металлоорганические каркасы, сочетающие ионы различных металлов с органическими молекулами. Такая структура позволяет «языку» воспринимать разные химические соединения, определяя, к какому классу принадлежит жидкость.

Исследователи уже изготовили 93 таких сенсора и протестировали их на сортах чая. Полученные сигналы анализировались с помощью нейросети, обученной распознавать различные напитки. В итоге удалось добиться точности до 76%. Хотя она уступает промышленным образцам, разработка привлекательна для работы в полевых условиях, где важна простота и скорость.