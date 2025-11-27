В России создали оптические дальномеры для дронов

Первыми продуктами стали две модели дальномеров с дальностью действия 15 и 300 метров. Для беспилотных летательных аппаратов устройства обеспечат точное определение высоты и позволят фиксировать посторонние объекты в воздушном пространстве. В автомобильной сфере разработка предназначена для работы в составе системы адаптивного круиз-контроля.

Параллельно компания ведет разработку космических лидаров. Эти системы предназначены для обнаружения космического мусора, общая масса которого превысила 13 тысяч тонн. Также решаются задачи по стыковке космических аппаратов и синхронизации спутников для передачи информации через оптические каналы связи.