В России создали первое приложение для выявления дислексии у детей

В пресс-службе вуза сообщили, что новый цифровой тест предлагает альтернативу традиционной методике диагностики, которая требует чтения текста вслух и ответов на вопросы. Разработка позволяет провести оценку всего за три минуты, определяя соответствие уровня чтения возрастной норме.

Приложение учитывает особенности разных групп детей: русскоязычных, билингвов из национальных республик и тех, для кого русский язык является иностранным. В основе разработки лежат многолетние исследования центра по созданию инструментов диагностики дислексии.

По словам разработчиков, своевременное выявление проблем поможет педагогам и логопедам вовремя оказать необходимую поддержку детям. Это повысит шансы на успешное овладение чтением и предотвратит будущие трудности в обучении.

Приложение уже прошло апробацию, которая подтвердила, что чтение с планшета сопоставимо с традиционным чтением с бумаги.