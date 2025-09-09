В России
Опубликовано 09 сентября 2025, 17:51
1 мин.

В России создали первые криостаты для квантовых компьютеров

Устройства не уступают зарубежным аналогам
Российские учёные представили первые отечественные криостаты сверхнизких температур, необходимые для работы квантовых компьютеров. Разработка уже используется для охлаждения процессора Snowdrop, установленного в МГТУ имени Баумана.
В России создали первые криостаты для квантовых компьютеров

© Ferra.ru

Как отметил доцент МГТУ Илья Родионов, необходимость создания собственных криостатов возникла после прекращения их поставок в Россию в 2018 году. Совместно с ВНИИА имени Духова и индустриальными партнёрами задача была решена за три года.

Российские криостаты достигают температур в десятые доли градуса Кельвина и соответствуют параметрам популярных зарубежных установок — британского ICE Oxford 1k и финского Bluefors 400. Один из прототипов уже обеспечивает стабильную работу четырёхкубитного процессора Snowdrop-4Q в течение нескольких недель.

Квантовый компьютер уже прошёл тестирование с использованием алгоритма Гровера и применяется 13 организациями-партнёрами. Например, «Газпромнефть» использовала его для решения сейсмических задач, а специалисты ВНИИА — для моделирования физических процессов. По результатам тестов российский процессор показал сопоставимую с IBM эффективность.

Разработанные криостаты подходят для различных типов сверхпроводящих квантовых компьютеров. В настоящее время учёные работают над созданием восьмикубитного процессора.