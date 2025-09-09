В России создали первые криостаты для квантовых компьютеров

Как отметил доцент МГТУ Илья Родионов, необходимость создания собственных криостатов возникла после прекращения их поставок в Россию в 2018 году. Совместно с ВНИИА имени Духова и индустриальными партнёрами задача была решена за три года.

Российские криостаты достигают температур в десятые доли градуса Кельвина и соответствуют параметрам популярных зарубежных установок — британского ICE Oxford 1k и финского Bluefors 400. Один из прототипов уже обеспечивает стабильную работу четырёхкубитного процессора Snowdrop-4Q в течение нескольких недель.

Квантовый компьютер уже прошёл тестирование с использованием алгоритма Гровера и применяется 13 организациями-партнёрами. Например, «Газпромнефть» использовала его для решения сейсмических задач, а специалисты ВНИИА — для моделирования физических процессов. По результатам тестов российский процессор показал сопоставимую с IBM эффективность.

Разработанные криостаты подходят для различных типов сверхпроводящих квантовых компьютеров. В настоящее время учёные работают над созданием восьмикубитного процессора.