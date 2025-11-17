В России создали платформу для тестирования и сравнения роботов с ИИ

Опубликовано 17 ноября 2025, 23:081 мин.
В России создали платформу для тестирования и сравнения роботов с ИИСистема работает с реальными устройствами и симуляциями
Российские ученые из Института искусственного интеллекта AIRI разработали открытую платформу для оценки и сравнения современных моделей управления роботами. Она объединяет работу с реальными устройствами и симуляциями, позволяя проверять эффективность алгоритмов в различных сценариях.
Платформа поддерживает популярные манипуляторы LeRobot и включает три модели ИИ для реальных роботов, а также четыре для виртуальных исследований. Особое внимание уделяется адаптированным версиям больших языковых моделей, которые способны понимать и выполнять команды пользователя. Одна из таких моделей имеет открытый исходный код и адаптирована для работы на русском языке с высоким коэффициентом локализации.
По словам ученых AIRI, система сочетает технические показатели с оценкой удобства и эффективности для конечного пользователя. Это позволяет инженерам, исследователям и любителям робототехники тестировать свои алгоритмы и решения.