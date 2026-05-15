В России создали почти прозрачную древесину, которая пропускает свет и не бьётся

Из светопропускающей древесины можно делать панели, перегородки, мебель и элементы отделки. Они дают мягкое рассеянное освещение и создают уютную атмосферу. Материал особенно ценен там, где важны безопасность и прочность: например, в детских комнатах или местах с высокой проходимостью.

Ещё одно преимущество — энергосбережение: такая древесина проводит дневной свет внутрь помещений, снижая потребность в искусственном освещении. Авторы патента — профессор Анатолий Пичугин и доцент Александр Пчельников. Технологию уже можно применять в строительстве и дизайне как современную альтернативу стеклу и пластику.