В России создали покрытие для определения паров ацетона при сахарном диабете

Кетоацидоз характеризуется увеличением содержания кетоновых тел в крови и может привести к серьёзным осложнениям. Раннее выявление состояния важно для лечения.

Разработанные датчики обладают высокой чувствительностью к низким концентрациям ацетона благодаря наностержням из оксида цинка, выращенным методом гидротермального синтеза на подложке с электродами. На наностержни нанесены оболочки из оксида цинка и олова, а затем проведён высокотемпературный отжиг для формирования кристаллического слоя.

По информации ТАСС, исследователи изучили реакцию наностержней на газы и обнаружили их высокую чувствительность к ацетону. Учёные КБГУ подтвердили, что структура покрытия повторяет форму наностержней и обеспечивает оптимальное взаимодействие с ацетоном.

«Исследования показали, что выращенная на подложке структура очень чувствительна даже к низким концентрациям ацетона. Это перспективно для создания газовых сенсоров, выявляющих содержание данного вещества в выдыхаемом воздухе, что характерно при симптомах такого опасного состояния, как кетоацидоз», — подчеркнула доцент кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ ЛЭТИ Светлана Налимова.