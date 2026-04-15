Опубликовано 15 апреля 2026, 15:55
В России создали постоянные магниты без редкоземельных металлов

Дорогие компоненты заменили марганцем, алюминием и ванадием
Учёные НИТУ МИСИС разработали сплав на основе марганца, алюминия и ванадия, который может стать основой для постоянных магнитов без использования дорогих редкоземельных элементов. Такие магниты нужны в энергетике, электромашиностроении и транспорте. Добавка ванадия и особые режимы охлаждения позволили получить стабильную магнитную фазу.
Согласно ТАСС, обычно для мощных магнитов используют редкоземельные металлы (неодим, самарий), которые являются дорогими и сложны в добыче. Альтернативой считается сплав марганца и алюминия, но его магнитная фаза нестабильна. Российские материаловеды выяснили, что добавление небольшого количества ванадия и сверхбыстрое охлаждение позволяют сформировать нужную фазу без дополнительной термообработки.

Лучший результат получили для сплава Mn-Al-V. В литых образцах после закалки и отжига доля магнитной фазы превысила 90%. А в тонких лентах, полученных сверхбыстрой закалкой на вращающемся медном диске, высокая концентрация ферромагнитной фазы образовалась сразу. По мнению учёных, это упростит технологию и снизит стоимость производства магнитов, открывая путь к замене редкоземельных элементов.