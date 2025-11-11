В России
Опубликовано 11 ноября 2025, 19:38
1 мин.

В России создали препарат для лечения метаболического синдрома и диабета

Показало свою эффективность
Исследователи из Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН разработали новый препарат от метаболического синдрома и ассоциированного сахарного диабета 2 типа. Этот препарат состоит из производного фенилпропановой кислоты и терпеноидов, которые избирательно активируют PPAR-рецепторы, регулирующие углеводный и липидный обмен. Препарат полностью отечественного производства.
Препарат эффективно снижает уровень глюкозы и холестерина, способствует снижению веса и повышает чувствительность к инсулину. Предварительные исследования на генетически модифицированных мышах продемонстрировали его эффективность, отсутствие побочных эффектов на функцию печени и совокупный терапевтический эффект.

Это соединение является «многообещающим кандидатом» даже по сравнению с существующими мировыми аналогами и может стать третьим зарегистрированным лекарственным средством подобного рода во всём мире.