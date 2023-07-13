В России создали прибор, превращающий любую машину в робота

Входящий в «Ростех» ВНИИ «Сигнал» разработал программно-аппаратный комплекс «Прометей», который позволяет превратить в робота любую машину — как колесную, так и гусеничную, заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Это могут быть и БМП, и БТР, и даже танк, подчеркнул топ-менеджер. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта. Доработка боевых машин требуется незначительная, и штатные места членов экипажа сохраняются, отметил Оздоев.

Боевая машина сможет без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку. Более того, она сможет сама определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения. Если совместить «Прометей» с перспективными системами управления огнем, получится настоящий «терминатор», уверен управленец.

По словам специалиста, разработанная ранее «Сигналом» роботизированная боевая машина пехоты БМП-3 боевым модулем «Синица» показала эффективность управления техники «с пульта». Специальный комплект оборудования позволил роботизировать функции механика-водителя и стрелка, при этом машина не теряет возможности ручного управления.