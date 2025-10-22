В России создали приложение для защиты слабовидящих от мошенников

Опубликовано 22 октября 2025, 22:481 мин.
В России создали приложение для защиты слабовидящих от мошенниковПрограмма проверяет QR-коды и NFC-метки на безопасность
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что специалисты вуза разработали мобильное приложение, которое помогает слабовидящим пользователям выявлять опасные ссылки при сканировании QR-кодов и NFC-меток.
Идея проекта возникла после внедрения в ряде российских городов «умных стикеров» для слепых и слабовидящих. Специалисты ТУСУР отметили, что мошенники могут подменить такие метки и направить людей на фишинговые сайты. Новое приложение анализирует ссылку и сообщает пользователю, безопасна она или нет.
Разработка ведётся с 2024 года под руководством профессора Ильи Ходашинского при поддержке Российского научного фонда. Для проверки используются прогностические модели на основе «нечетких классификаторов» типа Min-Max и системы Ангелова-Ягера.
Приложение планируется к запуску в 2026 году.