В России создали производящую «мозги» для беспилотников нейросеть

Специалисты из компании «Конструкторское бюро 3303» и Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Мобильные накопители энергии» на базе МФТИ разработали нейросеть, которая создает портативные модули искусственного интеллекта для беспилотников.

Архитектура разработанной российскими исследователями системы состоит из двух частей — программной и аппаратной. В последнюю входят несколько чипов на специальной подложке. Новый подход помог увеличить быстродействие и снизить энергопотребление комплекса.

Создаваемые гибридной нейросетью нового поколения модули могут, в частности, анализировать данные о местности в режиме реального времени. Нейросеть уже начали внедрять несколько индустриальных заказчиков, в том числе в сферах систем автономного управления для беспилотной техники и умных сенсоров.

По мнению разработчиков, их нейросеть поможет большему внедрению искусственного интеллекта в области разработки российских беспилотников. Создаваемые ею элементы ИИ просты в обучении, подчеркивают они.