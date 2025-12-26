В России создали прототип инжектора для нового термоядерного реактора

Прототип создан в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Устройство генерирует пучок отрицательных ионов водорода с энергией 400 килоэлектронвольт и силой тока более 1 ампера, отметили в пресс-службе института.

Конструктивной особенностью инжектора является наличие переходной области с интенсивной откачкой между ионным источником и ускорителем. Это решение позволяет очистить пучок от посторонних частиц и повысить общую надежность и высоковольтную прочность системы.

Полученные параметры подтверждают эффективность примененных технологий.