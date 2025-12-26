В России создали прототип инжектора для нового термоядерного реактора

Опубликовано 26 декабря 2025, 20:461 мин.
В России создали прототип инжектора для нового термоядерного реактораУстройство предназначено для нагрева и диагностики плазмы
Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН представили прототип инжектора для будущего российского токамака с реакторными технологиями. Это устройство необходимо для нагрева плазмы до температур около 200 миллионов градусов и ее диагностики.
Прототип создан в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Устройство генерирует пучок отрицательных ионов водорода с энергией 400 килоэлектронвольт и силой тока более 1 ампера, отметили в пресс-службе института.
Конструктивной особенностью инжектора является наличие переходной области с интенсивной откачкой между ионным источником и ускорителем. Это решение позволяет очистить пучок от посторонних частиц и повысить общую надежность и высоковольтную прочность системы.
Полученные параметры подтверждают эффективность примененных технологий.