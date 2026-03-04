В России создали прототип квантовой памяти для сверхточных радаров и вычислений

Время хранения информации в эксперименте достигло 1,51 микросекунды, а характерное время затухания — 11,44 мкс, что стало лучшими показателями в мире. Эффективность хранения при первом цикле считывания составила 57,5% — в несколько раз выше, чем у разработок Стэнфорда (21%) и Университета Цинхуа (12%). При этом предложенная архитектура исключает потери на этапе хранения и требует лишь одной линии управления, что упрощает масштабирование и интеграцию с другими системами.

Разработка совместима со сверхпроводниковыми кубитами, что открывает путь к созданию полноценной «квантовой оперативной памяти» для процессоров. Она позволит внедрять алгоритмы коррекции ошибок, повышая точность вычислений, а также станет основой для радаров нового поколения, способных обнаруживать стелс-беспилотники, невидимые для традиционных средств слежения. Кроме того, устройство пригодится в астрофизике для изучения поверхности экзопланет на расстоянии десятков световых лет. Руководитель кластера Илья Родионов подчеркнул, что теоретическая эффективность разработки не ограничена и может достигать 100%.