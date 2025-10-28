В России создали робота для операций на почках

Робот предназначен для неинвазивных операций по удалению камней из почек. Он позволяет хирургу управлять уретроскопом дистанционно, что исключает длительное нахождение персонала рядом с пациентом под воздействием рентгеновского излучения.

Комплекс может работать в двух режимах: телеуправления под контролем врача и автоматическом выполнении заранее запрограммированных действий. Разработка включает элементы искусственного интеллекта, сложную систему управления и уникальные алгоритмы.

Кроме медицинских операций, робот можно использовать как тренажёр для обучения студентов-медиков. Для этого создана искусственная почка и система искусственного зрения, имитирующая работу рентгеновского оборудования.

Разработка велась в течение двух лет в рамках программы «Приоритет 2030». Ученые планируют начать работу по коммерциализации проекта и его масштабированию.