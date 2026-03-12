В России создали синтетическое масло для деревообрабатывающих цепей

Высокотемпературные цепные масла необходимы на первом этапе обработки древесины — в сушильных туннелях и камерах, где цепи перемещают пиломатериалы. Раньше такие смазки в основном поставлялись из‑за рубежа, и у многих импортных аналогов была проблема: при температурах выше определённого порога они образовывали нагар, который ухудшал работу оборудования и требовал частых остановок на чистку.

Разработчики учли недостатки конкурентов и сделали ставку на термическую стабильность. В ходе испытаний новое масло Gazpromneft Chainlube F‑Synth 250 показало, что не допускает образования нагара даже при 250°C. Это позволяет использовать его в самых жёстких условиях без потери смазывающих свойств и без дополнительного обслуживания.

Сейчас продукту предстоят опытно-промышленные испытания, чтобы подтвердить эффективность в реальных условиях. Если они пройдут успешно, новинка займёт заметную долю на российском рынке, который оценивается в 300–400 тонн таких масел в год. Как отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы», это органично дополнит комплексное предложение компании и поможет заместить импорт в деревообработке.

