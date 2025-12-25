В России создали систему контроля стройки с точностью 10 см

Опубликовано 25 декабря 2025, 17:021 мин.
В России создали систему контроля стройки с точностью 10 смОна работает на компьютерном зрении без GPS и лидаров
Российская компания Napoleon IT представила цифровую систему контроля строительных площадок. Технология отслеживает расположение объектов внутри здания с точностью до 10 см, не используя GPS или дорогостоящие датчики и лидары.
Разработка основана на компьютерном зрении. Для работы подойдет обычная камера с обзором 360 градусов или смартфон. Система анализирует фото- и видеоданные, автоматически сравнивая реальный ход работ с утвержденным планом-графиком. Она выявляет опережения, отставания и формирует управленческие сигналы о потенциальных рисках срыва сроков.
Все участники проекта получают доступ к единой цифровой панели. На ней отображается процент готовности, динамика прогресса, статус замечаний и проблемные зоны. Платформа интегрируется с популярными системами планирования: Primavera P6, MS Project и Excel.