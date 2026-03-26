В России создали систему видеонаблюдения, работающую в дыму и пыли

По сообщениям ТАСС, новая нейросеть распознаёт искажения сигнала, вызванные движением человека, и восстанавливает его силуэт. Радиус действия — до 20 м в помещении и до 50 м на улице. Стоимость решения в 15–20 раз ниже тепловизоров, а развернуть систему можно за 2–4 часа.

Принцип работы основан на том, что человек, двигаясь, влияет на амплитуду и фазу радиосигнала. Нейросеть учится выделять эти изменения и по ним воссоздавать силуэт. Оборудование, необходимое для работы системы, — стандартные маршрутизаторы, вычислительный модуль и никаких специальных датчиков.

Лабораторный прототип уже обеспечивает точность визуализации одного человека на уровне 91%. Сейчас разработчики дорабатывают систему, чтобы научить её видеть одновременно нескольких людей. Полевые испытания запланированы на следующий этап. Для промышленного применения роутеры планируют помещать в защищённые корпуса с пассивным охлаждением — это позволит оборудованию работать при температурах выше 50°C.

«Система использует анализ состояния канала связи (CSI) - информацию о том, как радиосигнал проходит от передатчика к приемнику. Когда человек движется, он оказывает влияние на амплитуду и фазу сигнала. Нейронная сеть учится распознавать эти изменения и восстанавливать по ним силуэт. Работа ведется на обычных Wi-Fi роутерах без специального оборудования», — рассказала магистрант МИ ВлГУ Любовь Карпычева.