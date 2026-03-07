В России создали сорбент для очистки воды от тяжёлых металлов и нанопластика

Новый сорбент синтезируют из четырёх доступных компонентов — эпоксидной смолы, орто-фенилендиамина, формалина и этилендиамина. Процесс не требует сложного оборудования: достаточно мощной магнитной мешалки с подогревом. Благодаря пористой структуре с тонкими извилистыми каналами материал способен задерживать частицы пластика размером от 50 нанометров и крупнее, а также поглощать ионы тяжёлых металлов. Один грамм сорбента, например, впитывает до 9,3 мг ионов меди и 8,6 мг никеля.

Разработчики предполагают, что свойства сорбента можно восстанавливать. Ионы металлов, например, удаляются погружением в слабый раствор кислоты. Для микропластика решение сложнее, но если его найдут, наполнитель станет пригоден для многократного использования. Один картридж с таким сорбентом рассчитан как минимум на три месяца работы.

Эксперты отмечают, что проблема нанопластика становится медицинской: частицы менее 100 нм проникают через клеточные мембраны, накапливаются в органах и могут провоцировать воспаления. При этом точные безопасные дозы пока не определены. Поэтому в первую очередь новый материал будет востребован там, где чистота жидкостей строго регулируется законом или напрямую влияет на качество продукции и репутацию производителя — в системах водоснабжения, пищевой промышленности и при производстве напитков.