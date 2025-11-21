В России создали тест для оценки медицинских ИИ-систем

Тест включает около трех тысяч клинических случаев с 34 диагнозами, основанных на реальных медицинских документах и изображениях. Роли врачей и пациентов выполняют ИИ-агенты на базе больших языковых и мультимодальных моделей. Разработка доступна компаниям бесплатно для оценки диагностических возможностей их систем.

Испытания показали, что способность ИИ вести диалог повышает точность диагностики на 6,5%, а умение классифицировать медицинские показатели в отдельных случаях улучшает результаты на 20%. Система поможет развивать телемедицинские платформы и повышать качество удаленных консультаций.