В России создали точный тест на инфекции

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали на основе технологии CRISPR/Cas тест-систему, которая достоверно определяет множество инфекционных заболеваний, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы «Приоритет-2030».

В платформе применяются флуоресцентные зонды — органические соединения, которые окрашиваются тем или иным цветом при распознавании белком Cas12 генетического материала вируса в пробе. Клетка сопоставляет ДНК попавшего в нее вируса с «библиотекой» ДНК вирусов, которая в ней хранится. Если клетка распознает знакомый вирус, Cas12 разрезает его ДНК, в результате чего заражение не происходит.

Систему можно настроить на определение любого вируса или бактерии. Происходит это достаточно долго, но в результате вирус определяется за 10-20 минут — дольше экспресс-тестов, но гораздо быстрее ПЦР, а также гораздо точнее и тех, и других. Диагностическая платформа не требует специализированного оборудования и обучения — в смесь реагентов добавляется проба и вирус определяется в одной пробирке.