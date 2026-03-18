Опубликовано 18 марта 2026, 21:30
В России создали трактор с дистанционным управлением для уборки улиц

Производительность выросла на 35% за счёт цифровой системы
Инжиниринговая компания «Априорные решения машин» совместно с Чебоксарским заводом силовых агрегатов разработала трактор, которым можно управлять не из кабины, а стоя рядом с передними колёсами.
По информации «Газета.Ru», ссылающейся на пресс-релиз АРМ, это решает проблему ограниченного обзора: теперь оператор видит, куда направлять щётки и другое навесное оборудование. Система также позволяет задавать автоматические режимы работы, что повышает точность манёвров и помогает избегать столкновений с припаркованными машинами.

Обычно при уборке тракторист плохо видит, что происходит сзади или сбоку, поэтому рядом с техникой работают ещё два человека, которые подсказывают направление. Новая система цифрового управления избавляет от этой необходимости — оператор управляет трактором снаружи, контролируя процесс визуально. Это не только упрощает работу в сложных условиях, но и экономит людские ресурсы.

Разработчики подсчитали, что на стандартном цикле уборки улиц производительность такого трактора на 35% выше, чем у аналога без электронной системы. В перспективе технология может быть адаптирована и для других видов коммунальной и дорожной техники, где требуется высокая точность манёвров.

«По нашим подсчетам, на обычном цикле уборки улиц производительность этого трактора становится на 35% выше, чем аналогичного трактора без системы электронного управления», — рассказали в пресс-службе АРМ.