В России создали трактор с дистанционным управлением для уборки улиц

По информации «Газета.Ru», ссылающейся на пресс-релиз АРМ, это решает проблему ограниченного обзора: теперь оператор видит, куда направлять щётки и другое навесное оборудование. Система также позволяет задавать автоматические режимы работы, что повышает точность манёвров и помогает избегать столкновений с припаркованными машинами.

Обычно при уборке тракторист плохо видит, что происходит сзади или сбоку, поэтому рядом с техникой работают ещё два человека, которые подсказывают направление. Новая система цифрового управления избавляет от этой необходимости — оператор управляет трактором снаружи, контролируя процесс визуально. Это не только упрощает работу в сложных условиях, но и экономит людские ресурсы.

Разработчики подсчитали, что на стандартном цикле уборки улиц производительность такого трактора на 35% выше, чем у аналога без электронной системы. В перспективе технология может быть адаптирована и для других видов коммунальной и дорожной техники, где требуется высокая точность манёвров.

