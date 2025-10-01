В России создали устройство для управления зарядом батарей космических аппаратов

Как объясняет РИА Новости, современные космические аппараты используют солнечные батареи в качестве основного источника энергии. Для обеспечения стабильной подачи электроэнергии применяются специализированные устройства, контролирующие процессы зарядки и разрядки батарей. Существующие устройства включают два отдельных модуля, что усложняет систему и снижает её эффективность.

Уникальность разработки СФУ заключается в создании единого устройства, способного одновременно выполнять функции зарядки и разрядки аккумуляторов. Это решение позволяет уменьшить габариты и массу зарядного оборудования на 30–45%, а также снизить энергопотребление на 30–35% по сравнению с традиционными методами.

«Снижение потерь энергии повысит КПД устройства и, как следствие, дополнительно позволит снизить массу солнечных и аккумуляторных батарей. Чем меньше масса технической части космического аппарата, тем больше полезной нагрузки он сможет взять на борт», — объяснил профессор кафедры систем автоматики, автоматического управления и проектирования СФУ Юрий Краснобаев.