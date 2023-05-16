В России создали вакцину от бушующего в стране вируса

Консорциум российских ученых разработал кандидатный вакцинный штамм от африканской чумы свиней (АЧС) — одного из самых опасных заболеваний в животноводстве, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Ситуация с АЧС в России остается стабильно напряженной. С 2007 по 2023 год в стране было зафиксировано 2252 случая заболевания, на настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 26 активных его вспышек.

В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение разработать вакцину от АЧС к 2024 году. В 2022 году восемь профильных научных организации Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора заключили соглашение о консорциуме по разработке экспериментального образца вакцины.

Полученный на базе Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии кандидатный вакцинный штамм защищает животных от гибели, но не предотвращает заражения и протекания инфекции в легкой форме, отметил директор ФИЦВиМ Денис Колбасов. По мнению ученого, необходимо тщательно изучить его остаточную вирулентность (заражаемость) и понять, насколько вероятно развитие после вакцинирования хронических заболеваний.

Исследования по созданию эффективных и безопасных вакцин против африканской чумы свиней будут продолжены, отметили в пресс-службы Минобрнауки.