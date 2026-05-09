В России создали вещество для лечения рака светом без побочных эффектов

В издании «Наука», поясняется, что химиотерапия действует неизбирательно и вызывает тяжёлые побочные эффекты. Фотодинамическая терапия — более щадящий метод: пациенту вводят фотосенсибилизатор, который накапливается в раковых клетках, а затем облучают опухоль светом. Однако существующие фотосенсибилизаторы несовершенны: некоторые слипаются и теряют активность, другие требуют света, который плохо проникает в тело. Новая разработка российских учёных решает эти проблемы.

Молекулы новых фотосенсибилизаторов стабильны, растворимы в воде, эффективно проникают в клетки и генерируют активные формы кислорода, убивающие опухоль, только при облучении. В темноте они не вызывают гибели клеток, что делает их безопаснее существующего препарата «Фотолон». Причём по эффективности они не уступают «Фотолону» и при этом лишены его недостатков. Как отмечает источник, разработка открывает путь к созданию препаратов для фотодинамической терапии труднодоступных опухолей.

«Мы получили соединения, которые поглощают свет в области наибольшей "прозрачности" живых тканей и эффективно образуют активные формы кислорода исключительно при облучении, не нанося вреда клеткам в темноте. Благодаря этому на основе предложенных молекул можно будет разработать новые препараты для фотодинамической терапии сложных опухолей. В дальнейшем мы планируем испытать полученные фотосенсибилизаторы на мышах», — рассказал руководитель проекта Татьяна Дубинина, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории биоэлементоорганической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.