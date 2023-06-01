В России создали весы для слёз

Инженеры завода «МИДЛ» в подмосковной Лобне разработали весы для измерения ресниц и слёз. «Ньютон ЛС» способен измерять вес объекта с точностью до одной десятитысячной грамма.

Устройство собирают из готовых компонентов в течение 10 дней, после чего весы полчаса калибруют с помощью эталонных гирь разного веса. За это время они «привыкают» к температуре и влаге помещения.

Использоваться новые весы будут в клиниках и лабораториях, в торговле, металлургии и фармацевтике. «МИДЛ» производит весы разной точности, и в каждой линейке есть весы с разной максимальной нагрузкой, отметил инженер завода Николай Крумбольдт.