В России создали VR-приложение для прогулок по Троице-Сергиевой лавре

Опубликовано 01 июля 2025, 23:201 мин.
В России создали VR-приложение для прогулок по Троице-Сергиевой лавреПользователи смогут исследовать монастырь в 3D-формате
Российские разработчики создали мобильное приложение, позволяющее в виртуальном формате прогуляться по территории Троице-Сергиевой лавры. Проект был реализован специалистами Московского государственного университета имени Ломоносова в рамках инициативы «Православная культура в мировой цивилизации».
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Программа выполнена на базе игрового движка Unity. Пользователь может не только пройтись по монастырскому комплексу, но и заглянуть внутрь зданий, а также изучить историю отдельных объектов. Для усиления эффекта присутствия используется визуальный прием «дыхания камеры», который делает изображение более живым.
Приложение уже готово и адаптировано для разных типов устройств. В настоящее время идет подготовка к размещению в RuStore и Google Play. Разработчики подчеркивают, что в отличие от аналогичных зарубежных решений, их продукт охватывает не одно здание, а всю монастырскую территорию, при этом реконструкция основана на экспертных данных археологов и историков архитектуры.