В России создали VR-приложение для прогулок по Троице-Сергиевой лавре

Программа выполнена на базе игрового движка Unity. Пользователь может не только пройтись по монастырскому комплексу, но и заглянуть внутрь зданий, а также изучить историю отдельных объектов. Для усиления эффекта присутствия используется визуальный прием «дыхания камеры», который делает изображение более живым.

Приложение уже готово и адаптировано для разных типов устройств. В настоящее время идет подготовка к размещению в RuStore и Google Play. Разработчики подчеркивают, что в отличие от аналогичных зарубежных решений, их продукт охватывает не одно здание, а всю монастырскую территорию, при этом реконструкция основана на экспертных данных археологов и историков архитектуры.