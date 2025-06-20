В России создали «зелёное» топливо для спутников с помощью электричества

Впервые ученые использовали электричество как безопасный окислитель, что позволило получить уникальные мезоионные молекулы. Эти вещества являются электронейтральными, но в них одновременно локализованы положительные и отрицательные заряды. До этого в научной литературе было известно лишь о трёх подобных соединениях, а учёные из ИОХ РАН создали целую серию из 25 новых термостойких структур.

Температура начала их разложения превышает 270 градусов Цельсия, что делает их пригодными для использования в качестве компонентов топлива. Эти новые вещества могут применяться для запуска небольших космических аппаратов — спутников, навигационных систем и исследовательских зондов — на околоземную орбиту.