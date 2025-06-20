В России создали «зелёное» топливо для спутников с помощью электричества

Опубликовано 20 июня 2025, 23:161 мин.
В России создали «зелёное» топливо для спутников с помощью электричестваНовые вещества подойдут для космоса и горной промышленности
Учёные из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН разработали инновационный способ создания экологически чистого топлива для космических аппаратов и горнодобывающей отрасли. Они применили электрический ток для синтеза полиазотных гетероциклов — особых соединений с циклом, включающим несколько атомов азота.
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Впервые ученые использовали электричество как безопасный окислитель, что позволило получить уникальные мезоионные молекулы. Эти вещества являются электронейтральными, но в них одновременно локализованы положительные и отрицательные заряды. До этого в научной литературе было известно лишь о трёх подобных соединениях, а учёные из ИОХ РАН создали целую серию из 25 новых термостойких структур.
Температура начала их разложения превышает 270 градусов Цельсия, что делает их пригодными для использования в качестве компонентов топлива. Эти новые вещества могут применяться для запуска небольших космических аппаратов — спутников, навигационных систем и исследовательских зондов — на околоземную орбиту.