В России создан метод защиты беспилотного транспорта

Метод основан на оптимизации алгоритмов электронной цифровой подписи (ЭЦП), используемой для проверки целостности и достоверности данных. Традиционные криптографические решения требуют значительных вычислительных ресурсов, что затрудняет их применение в маломощных устройствах управления транспортом. Новая разработка снижает сложность вычислений без ущерба для надёжности.

Ключевым элементом защиты являются встраиваемые системы — специализированные микропроцессорные комплексы, функционирующие в условиях ограниченных ресурсов. Метод позволяет эффективно использовать ЭЦП на основе эллиптических кривых, минимизируя временные и аппаратные затраты.