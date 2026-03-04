В России стать космонавтом стало проще: заявки принимают через «Госуслуги»

Госуслуги будут помогать кандидатам в сборе необходимых документов для участия в отборе, сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев. Отбор в отряд космонавтов начался 4 февраля и будет проходить в два этапа: заочный этап, включающий подачу документов, и очный этап, где кандидаты будут проходить тестирование на соответствие необходимым навыкам и физическим показателям.

Центр подготовки космонавтов совместно с РКК «Энергия» и Институтом медико-биологических проблем РАН будет отвечать за организацию и проведение конкурса по отбору кандидатов