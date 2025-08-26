В России точки продажи SIM-карт в обязательном порядке оснастят видеокамерами

Опубликовано 26 августа 2025, 23:451 мин.
В России точки продажи SIM-карт в обязательном порядке оснастят видеокамерамиЭто требование правительства
С 1 сентября точки продаж сим-карт в России должны быть оснащены видеокамерами, а записи с них должны храниться не менее 30 дней. Это следует из документа правительства, на который ссылается РИА Новости.
По информации РИА Новости, это требование содержится в правилах оказания услуг телефонной связи, утверждённых правительством. В документе также указаны требования к помещениям и оборудованным торговым местам, где заключаются договоры на услуги мобильной связи.
Согласно новым правилам, для заключения договоров на услуги связи при предоставлении удостоверяющего личность документа, помещения должны быть оборудованы средствами видеофиксации. Камеры необходимы для фиксации действий представителя оператора связи и гражданина, с которым заключается договор, и для сохранения данных не менее 30 календарных дней.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков