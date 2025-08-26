В России точки продажи SIM-карт в обязательном порядке оснастят видеокамерами

По информации РИА Новости, это требование содержится в правилах оказания услуг телефонной связи, утверждённых правительством. В документе также указаны требования к помещениям и оборудованным торговым местам, где заключаются договоры на услуги мобильной связи.

Согласно новым правилам, для заключения договоров на услуги связи при предоставлении удостоверяющего личность документа, помещения должны быть оборудованы средствами видеофиксации. Камеры необходимы для фиксации действий представителя оператора связи и гражданина, с которым заключается договор, и для сохранения данных не менее 30 календарных дней.