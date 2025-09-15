В России удвоят количество атомных энергоблоков

Эта задача соответствует поручению президента России увеличить долю атомной генерации в энергобалансе с нынешних 20% до 25%. Для этого планируется построить 38 новых энергоблоков различной мощности — большой, средней и малой.

Особое внимание будет уделено развитию малой атомной генерации и созданию энергетических систем четвертого поколения с замкнутым топливным циклом. Лихачев отметил, что в Северске Томской области уже запущен в эксплуатацию первый в мире модуль фабрикации нитридного топлива для инновационного реактора «Брест».