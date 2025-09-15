В России удвоят количество атомных энергоблоков

Опубликовано 15 сентября 2025, 21:491 мин.
В России удвоят количество атомных энергоблоковГлава Росатома озвучил планы развития атомной энергетики
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о планах по масштабному развитию атомной энергетики в России. На конференции МАГАТЭ в Вене он сообщил, что стране предстоит удвоить количество действующих атомных энергоблоков в течение следующих 20 лет.
Эта задача соответствует поручению президента России увеличить долю атомной генерации в энергобалансе с нынешних 20% до 25%. Для этого планируется построить 38 новых энергоблоков различной мощности — большой, средней и малой.
Особое внимание будет уделено развитию малой атомной генерации и созданию энергетических систем четвертого поколения с замкнутым топливным циклом. Лихачев отметил, что в Северске Томской области уже запущен в эксплуатацию первый в мире модуль фабрикации нитридного топлива для инновационного реактора «Брест».