В России удвоят количество дата-центров к 2030 году

Правительство России приступило к созданию программы развития центров обработки данных (ЦОД). Согласно планам, их количество в стране должно увеличиться в два раза к 2030 году.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что уже ведутся переговоры с энергетическими компаниями по вопросам подключения к сетям и тарифам. Развитие этой инфраструктуры необходимо для успешного внедрения технологий искусственного интеллекта.

На данный момент большинство дата-центров сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Новая программа предусматривает создание единых стандартов для ЦОДов по всей стране. Это позволит обеспечить равномерное развитие цифровой инфраструктуры в регионах.

Помимо расширения мощностей центров обработки данных, для развития ИИ-технологий требуется доступ к большим массивам информации, зрелые программные решения и квалифицированные кадры. Также необходима своевременная адаптация законодательства к особенностям работы с искусственным интеллектом.

