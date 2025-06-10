В России умные счетчики начали распознавать майнеров криптовалюты

По словам исследователей, многие майнеры оформляют договоры как обычные бытовые потребители, однако фактически подключают в квартиры мощные устройства с нагрузкой до 200 киловатт. Это создает серьезную нагрузку на внутридомовые сети, которые не рассчитаны на подобные объемы и быстро выходят из строя. Особенно остро проблема стоит в регионах с низкими тарифами — например, в Иркутской области и Красноярском крае.

Разработанная в ЮУрГУ методика анализирует такие параметры, как уровень дохода семьи, режим использования электроприборов, климат и даже высоту над уровнем моря. Это позволяет точнее оценивать нормальное потребление и выявлять аномалии без длительных замеров.

Счетчики с новой системой уже протестированы в девяти городах Челябинской области. Точность выявления превышает 98%.